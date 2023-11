Fernwärmebau und Sperrung in Heising nervt Anlieger

Die Arbeiten zwischen Kempten und Heising liegen laut ZAK im Zeitplan. Die Umleitung sei zumutbar. Ab wann Anwohner mit der Fertigstellung rechnen können.

02.11.2023 | Stand: 17:16 Uhr

Baustellen machen nicht nur Freude. Das haben heuer viele beispielsweise bei den großen Behinderungen im Bereich Berliner Platz/Kaufbeurer Straße in Kempten erfahren. Auch andernorts fühlt sich mancher schon mal genervt - wie etwa Herbert Schmidt aus Lauben-Heising. Anlass sind die Arbeiten an einer Fernwärmeleitung des Abfallzweckverbands ZAK, die in dem Bereich seit etwa vier Wochen laufen. Schmidt ärgert sich unter anderem, dass die Autobahn-Unterführung zwischen Heising und Kempten für acht Wochen gesperrt sei (wir berichteten). Das bringe Bewohnerinnen und Bewohner nördlich von Kempten "große Einschränkungen - Umwege und Zeitaufwand".

