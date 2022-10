Festival Filmzeit: In Kempten steht das Thema Heimat im Fokus

Beim Filmzeit-Festival gibt es im Colosseum-Center in Kempten insgesamt 30 Kurzfilme zu sehen. Zehn drehen sich um Heimat. Kultfilm aus dem Allgäu läuft auch.

Ort der Kindheit, Sprache, Geborgenheit, Elternhaus, Erinnerung, Gefühl, Kitsch – der Begriff Heimat ist schwer zu fassen, bedeutet für fast jeden etwas anderes. Er wurde von den Nazis missbraucht, war verschwunden, wurde wieder entdeckt. Zehn Kurzfilme zum Thema Heimat stehen bei der „Heimatfilmzeit“, dem neuen Wettbewerb des Autorenfilmfestivals Filmzeit im Colosseum-Center auf dem Programm. Aber nicht nur das. Beim Wettbewerb „Filmzeit International“ gibt es auch 20 internationale Kurz-Spielfilme zu sehen. Zudem lockt ein kleines Rahmenprogramm ins Kino.

Zum dritten Mal ist das Festival Filmzeit in Kempten zu Gast. Eröffnet wird der Kurzfilmreigen am Sonntag, 9. Oktober, um 18 Uhr: Zu sehen gibt es einen repräsentativen Film-Mix mit Beiträgen aus allen Wettbewerben. Noch bis zum 9. Oktober läuft das Festival in Kaufbeuren, ab 11. Oktober ist es in Immenstadt zu Gast (dort stehen Musikfilme im Fokus). Nach der Eröffnung am Sonntag im Kemptener Kino ist um 20 Uhr der Allgäuer Heimatfilmklassiker „Daheim sterben die Leut“ zu sehen. Regisseur Leo Hiemer – er war auch Juror der ersten Filmzeit im Jahr 2008 – gehört mit Kemptens Theaterdirektorin Silvia Armbruster und dem Medien- und Marketingexperten Elmar Giglinger zur Jury des Wettbewerbs „Heimatfilmzeit“, der am Dienstag und Freitag in zwei Filmblöcken über die Bühne geht. Die Kurzfilme der „Filmzeit International“ laufen am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag in vier Blöcken. Weitere Veranstaltungen im Kino:

Lesung: Schauspieler Michael Brandner (bekannt aus der ARD-Serie „Hubert ohne Staller“) stellt am Donnerstag, 13. Oktober (20 Uhr), sein Buch „Kerl aus Koks“ vor.

Filmvorstellung: Aliaksei Paluyan war 2020 Filmzeit-Preisträger und präsentiert am Freitag, 14. Oktober (20 Uhr), seinen neuen Dokumentarfilm „Courage“.

Preisverleihung Die Preisverleihung mit Oberbürgermeister Thomas Kiechle und Live-Musik findet am Samstag, 15. Oktober, um 18.30 Uhr statt. Bei der Filmmatinee am Sonntag, 16. Oktober (11 Uhr), sind die prämierten Filme zu sehen.

Infos zum Filmzeit-Festival gibt es online unter www.filmzeit-festival.de und www.kinokempten.de