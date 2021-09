Die Planungen für die nächsten größeren Veranstaltungen laufen. Allerdings gibt es noch viele offene Fragen.

Was ist coronabedingt erlaubt, was nicht? Wie ist was ab wann geregelt? Das sind derzeit die Fragen, die vor allem die Veranstaltungsbranche beschäftigen. Auch im Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb, zuständig unter anderem für die Märkte sowie die Allgäuer Festwoche, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig die Corona-Regeln im Blick.