Jeden Tag Festwoche - der Alltag einer Kellnerin im Festzelt

Kellnerin Niki Igricz bedient seit über einer Woche jeden Tag im Festzelt der Allgäuer Festwoche. Seit über sieben Jahren arbeitet sie auf Festen wie diesen.

20.08.2023 | Stand: 20:35 Uhr

Niki Igricz ist eine von 50 Bedienungen im Festzelt auf der Allgäuer Festwoche - und zum ersten Mal in Kempten. Laute Blasmusik, Gedränge und Schweinebraten gehören zu ihrem Alltag. Die Ungarin arbeitet seit über sieben Jahren jeden Sommer für den Bierzeltbetrieb „Römersperger Richter“ auf Volksfesten. Im Winter bedient sie auf Skihütten in Österreich. Wir haben sie in den vergangenen Tagen auf der Festwoche begleitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.