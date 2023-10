Am Montagabend fängt ein geparktes Auto in Kempten Feuer. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, wie es zu dem Brand kommen konnte.

24.10.2023 | Stand: 15:53 Uhr

Am Montagabend hat ein geparktes Auto in der Reinhartser Straße in Kempten Feuer gefangen. Bei dem Wagen habe es sich um ein Schrottfahrzeug gehandelt, das durch den Brand vollständig zerstört wurde, teilt die Polizei mit. Die Freiwillige Feuerwehr Kempten löschte das Feuer.

Braundursache derzeit noch ungeklärt

Insgesamt sei ein Schaden von 250 Euro entstanden. Warum das Auto brannte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

