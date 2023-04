Brand in einer Werststoffsortieranlage in Betzigau - Feuerwehr vor Ort

In einer Wertstoffsortieranlage bei Betzigau ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort und löscht den Brand.

14.04.2023 | Stand: 16:24 Uhr

In Betzigau brennt es am Freitagnachmittag in einer Wertstoffsortieranlage im Ortsteil Dodel, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr ist mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort und löscht den Brand. Der brach offenbar an einem Unterstand aus, in dem Papier gelagert war. Laut Polizei drohen die Flammen auf andere Gebäude überzugreifen. Verletzt wurde bisher niemand. Wie hoch der Schaden ist und was die Ursache für das Feuer war, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Weitere Informationen zu dem Feuer in Betzigau folgen hier in Kürze.

