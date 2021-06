Brand in Kempten: Wohnungen mussten evakuiert werden

Nachts bricht ein Feuer in einer Tiefgarage in Kempten aus. Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen, zwei Menschen werden bei Löschversuchen verletzt.

27.06.2021 | Stand: 07:43 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte es in einer Tiefgarage in der Kronenstraße in Kempten. Ein Auto hatte Feuer gefangen, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet. Tief in der Nacht mussten Anwohner aus ihren Wohnungen in Sicherheit gebracht werden.

Brand in Tiefgarage in Kempten: Zwei Menschen verletzt

Bei den Löscharbeiten erlitten zwei Menschen eine leichte Rauchgasvergiftung, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 70.000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei noch nicht bekannt. Nach Abschluss der Löscharbeiten durften die Anwohner wieder zurück ins heimische Bett.