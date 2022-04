Feuerwehreinsatz im Kemptener Süden am Ostermontag - das ist bisher bekannt

Starke Rauchentwicklung im Keller eines Einfamilienhauses in Kempten: Feuerwehr ist am Ostermontag im Einsatz.

18.04.2022 | Stand: 13:54 Uhr

Feueralarm im Kemptener Süden: In einem Einfamilienhaus in der Hochvogelstraße gab es am Ostermontag kurz nach 13 Uhr Alarm. Im Keller ist vermutlich ein Kabel in Brand geraten.

Die Bewohner erzählten, dass das Untergeschoss komplett verqualmt gewesen sei. Die Feuerwehr Kempten rückte an und kümmerte sich um die Brandstelle. Unter Leitung von Standbrandrat Stefan Hager wurde das Haus entlüftet und untersucht. Personen sind nicht in Gefahr. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Beim Brand in der Hochvogelstraße sind Feuewehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Bild: Ralf Lienert

