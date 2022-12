Soll die Knallerei an Silvester und Neujahr verboten werden?

Feuerwerk an Silvester und Neujahr verbieten - ja oder nein? Unsere Autoren Kerstin Futschik und Ulrich Weigel haben dazu verschiedene Ansichten.

18.12.2022 | Stand: 16:59 Uhr

Soll die Stadt Kempten oder Gemeinden im Landkreis Oberallgäu das Feuerwerk an Silvester und Neujahr verbieten? Unsere beiden Autoren haben dazu eine unterschiedliche Meinung:

Kerstin Futschik: Pro

Menschen jagen gerne Sachen in die Luft – das verstehe ich. Auch ich fand die Knallgas-Probe im Chemie-Unterricht großartig. Feuerwerk ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Aber wie bei so vielem, kennen wir keine Grenzen und zünden Böller, was das Zeug hält. Das ist ein Problem für die Umwelt, in der wir leben.

Die Mengen an Feinstaub und Müll, die Raketen und Co. jedes Jahr verursachen, sind enorm. Und weil nicht nur die Liebe zum Feuerwerk menschlich ist, sondern auch die Unlust, zu handeln, wenn die Konsequenzen nicht spürbar sind, ist ein Verbot nötig. Von den gesundheitlichen Auswirkungen abgesehen, verbraucht Feuerwerk von der Herstellung über das Abschießen bis hin zur Reinigung viel Energie. Und für die haben wir doch gerade jetzt eine bessere Verwendung, oder?

An die Vernunft zu appellieren, scheint beim Feuerwerk aber ein Kampf gegen Windmühlen zu sein. Fakt ist, es sein zu lassen, ist für alle Beteiligten besser. Das gilt auch fürs Rauchen in Gaststätten. Als es verboten wurde, war der Aufschrei groß. Heute sind wir froh darüber.

Ulrich Weigel: Contra

Tu dies nicht, lass das sein und iss auf keinen Fall Schokoriegel nach Mitternacht. Nicht alles, was man verbieten könnte, gehört verboten. Wir brauchen keine ausufernde Verbotskultur. Silvester zu feiern, ist mehr als irgendein Brauch. Bereits die alten Germanen ließen es ordentlich krachen, um böse Geister zu vertreiben. Der Verband der pyrotechnischen Industrie hat die Entwicklung im Blick: Erfindung des Schwarzpulvers in China, griechische Feuerwerkskörper im 14. Jahrhundert und im Barock Pyrotechnik als Instrument zur Selbstinszenierung von Monarchen. Das waren damals freilich nur wenige – und Feinstaub war kein Thema.

Klar mag es nicht clever sein, Geld für ein paar Licht-Momente in die Luft zu ballern. Wer aber heute die Böllerei wegen Feinstaub verbietet, untersagt morgen womöglich Urlaubsreisen. Auch die sind nicht lebensnotwendig, verursachen aber Unmengen an Feinstaub und klimaschädliches CO2 noch dazu. Sanft zu steuern, muss die Devise lauten: mit Aufklärung für mehr Maß und Verstand, gerne auch über den Preis.

