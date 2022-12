Knallerei an Silvester: Darf heuer wieder unbeschwert geböllert werden?

Zwei Jahre bremste Corona Feuerwerk an Silvester aus. Und 2022? So stehen die Bürgermeister in Kempten und im Oberallgäu zur Ballerei.

18.12.2022 | Stand: 20:09 Uhr

Gibt es 2022 irgendwo ein Feuerwerk-Verbot an Silvester im Allgäu? Raketen- und Böllerfreunde stehen jedenfalls in den Startlöchern. Zwei Jahre war der Verkauf von Silvester-Feuerwerk pandemiebedingt verboten. Außer Knallerbsen war nicht viel drin. Aktuell sind die Verbote abgehakt. Doch auch Natur- und Tierschutz könnten Argumente sein. Dürfen Oberallgäuer und Kemptenerinnen heuer wieder unbeschwert böllern oder machen ihnen die Kommunen einen Strich durch die Rechnung? Die Allgäuer Zeitung hat nachgefragt.

Was hält die Stadt Kempten von einem Feuerwerk-Verbot?

„Ich halte nichts von einem generellen Verbot von Feuerwerkskörpern“, sagt Oberbürgermeister Kiechle und plant keine Einschränkungen in Kempten. Die Stadtverwaltung weist auf allgemeingültige Regeln hin: „Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie II ist am 31. Dezember und 1. Januar in Kempten erlaubnisfrei.“ Laut Sprengstoffrecht seien aber Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Kliniken, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden verboten.

Knallerei an Silvester 2022 verbieten? Das sagte Gemeinden im Oberallgäu

Das gilt auch andernorts, aber ohne weitere Einschränkungen. Die Wiggensbacher gingen maßvoll mit Feuerwerken um, sagt Rathauschef Thomas Eigstler. Er selbst könnte auf die Feuerwerksparade verzichten, akzeptiere aber die Meinung der Befürworter. Bürgermeister Florian Gröger in Lauben freut sich nach eigenen Worten, seine „Batterie anzünden zu können“, um mit Freunden und Familie freudig in das neue Jahr hinein zu feiern. Sollte es einmal ein generelles Böllerverbot geben, könne er das aber „gut mitgehen“.

Wildpoldsrieds Bürgermeisterin Renate Deniffel wünscht sich, dass Böller und Raketen nur von Mitternacht bis 0.15 Uhr abgefeuert werden – also eine Viertelstunde. „Das brächte in vielen Aspekten positive Effekte“, sagt sie. Und ihr Betzigauer Kollege Roland Helfrich sagt, mit etwas mehr Maß und gegenseitiger Rücksicht würden sich viele künstlich erzeugte Diskussionen erübrigen. Man müsste dann auch viele Verhaltensweisen nicht mehr hinterfragen.

Feuerwerk: Warum geht Haldenwang einen eigenen Weg?

In Haldenwang gibt es zum Jahreswechsel unter dem Motto „Haldenwang leuchtet“ ein Feuerwerk für alle. Bürgerinnen und Bürger werden dafür laut Bürgermeister Josef Wölfle gebeten, freiwillig auf privates Feuerwerk zu verzichten. Das große Feuerwerk veranstaltet die Feuerwehr mithilfe eines Pyrotechnikers; die Planung erfolgt privat. Wölfle hofft so auf den „größtmöglichen Konsens zwischen Feuerwerksfreunden und -kritikern“. Die Auswirkungen für Tiere würden begrenzt, die Verschmutzung der Straßen und Felder minimiert. Geldspenden sollen eine Wiederholung der Veranstaltung 2023 sichern. Weitere Infos stehen unter www.haldenwang-leuchtet.de

An ein großes Höhenfeuerwerk dachte Bürgermeister Gerhard Hock in Durach. Doch der Gemeinderat wollte nicht. Nun gibt es den Appell, auf Feuerwerk zu verzichten oder einzuschränken. Gründe wie Kosten, Feinstaub und erschreckte Tiere gebe es genug, sagt Hock und wird selbst kein Feuerwerk verschießen. Warum kein Verbot? Verbote müssten kontrolliert werden und wer sollte das machen, gibt Hock zu bedenken. „Das würde ein Spießrutenlauf mit schlechtem Ende für die Autorität der Gemeinde.“

Feuerwerk in Naturschutzgebieten: Ist das erlaubt?

Ob auf dem Rubihorn oder etwa dem Grünten – keine gute Idee ist es laut Landratsamt, Feuerwerk in Natur- und Landschaftsschutzgebieten zu zünden. „Das ist nicht erlaubt“, sagt Franziska Springer. Die Verordnung fürs Naturschutzgebiet „Allgäuer Hochalpen“ verbiete, Tiere an Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten zu stören. Fürs Landschaftsschutzgebiet Grünten greife das Bundesnaturschutzgesetz, das verbietet, wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen. Davon sei bei Feuerwerk in den Dämmerungs- und Nachtstunden aber auszugehen.

Was sagen weitere Gemeinden zum Thema Feuerwerk im Oberallgäu?

Feuerwerk 2022 in Altusried : Es sind keine Verbote und Böllerverbotszonen geplant.

: Es sind keine Verbote und Böllerverbotszonen geplant. Feuerwerk 2022 in Buchenberg : Es bestehen keine gesonderten Feuerwerksregelungen. „Es gibt keine Anlässe oder Ambitionen, in diese Richtung etwas zu veranlassen“, sagt Bürgermeister Toni Barth.

: Es bestehen keine gesonderten Feuerwerksregelungen. „Es gibt keine Anlässe oder Ambitionen, in diese Richtung etwas zu veranlassen“, sagt Bürgermeister Toni Barth. Feuerwerk 2022 in Dietmannsried : Aktuell gibt es keine Verbote und keine Beratungen dazu.

: Aktuell gibt es keine Verbote und keine Beratungen dazu. Feuerwerk 2022 in Oy-Mitttelberg: Keine Verbote. Bürgermeister Theo Haslach: „Wir appellieren, im Ortskern und in der Nähe von Gebäudlichkeiten entsprechende Abstände einzuhalten und vorsichtig zu agieren.“

Feuerwerk 2022 in Sulzberg : Keine Einschränkungen zum Abbrennen von Feuerwerk.

: Keine Einschränkungen zum Abbrennen von Feuerwerk. Feuerwerk 2022 in Waltenhofen : Keine Einschränkungen und Verbote.

: Keine Einschränkungen und Verbote. Feuerwerk 2022 in Weitnau: Es gelten die gesetzlichen Regelungen. Feuerwerk sollte grundsätzlich nicht verboten werden, teilt die Verwaltungsgemeinschaft mit. Man sollte lieber über die Feuerwerkskörper selbst verhandeln; also kleinere Feuerwerkskörper, und weniger.

