Fiktion und Wirklichkeit: Was hat die Netflix-Serie "Cobra Kai" mit dem echten Karate zu tun?

04.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die japanische Kampfkunst Karate umgibt eine mystische Aura – genährt von Hollywood-Ikonen wie Bruce Lee und später, in den 1980er-Jahren, von Filmen wie „Karate Kid“. Die Fortsetzung läuft in Serien-Form auf dem Streaming-Portal Netflix: „Cobra Kai“. Fans warten sehnsüchtig auf die neue Staffel, die noch dieses Jahr ausgestrahlt werden soll. Doch was hat das eigentlich mit der Wirklichkeit zu tun? Ein erster Hinweis: „Karate ist ein Helfer der Gerechtigkeit.“ Klingt wie aus einem Film? Durchaus, aber es ist tatsächlich ein Leitsatz aus dem „Karate-Do“, dem Karate-Weg.

Roland Lowinger hat sich einst, vor 55 Jahren, auf diesen Weg begeben. Er ist ein erfolgreicher Karateka, wie Karate-Treibende genannt werden. Als Mitglied der deutschen Nationalmannschaft ist er Vize-Europameister geworden, war als Kampfrichter bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio dabei. Sein Verein ist der TV Haldenwang.

Roland Lowinger Bild: Ralf Lienert

Roland Lowinger vom TV Haldenwang: Filme zeigen einen Kampfkunst-Mischmasch

Lowinger ist 74 Jahre alt und nach wie vor mindestens dreimal pro Woche im Training. Filme haben ihn nie sonderlich gefesselt, deshalb stellt er auch gleich klar: „In den ganzen Filmen ist das ein Mischmasch.“ Karate-Techniken würden mit chinesischem Kung Fu oder auch Kickboxen gemischt. „Typisch amerikanisch.“ (Lesen Sie auch: Salsa, Empanadas und Integration: Proyecto Latino bring Lateinamerikaner und Allgäuer zusammen)

Eine der wichtigsten Regeln im Karate sei: kein Kontakt. Schläge und Tritte werden abgestoppt. Bei Meisterschaften greife ein Bestrafungssystem, wenn es doch dazu kommt. „Unsere Karateleute werden zur Friedfertigkeit erzogen“, sagt Lowinger. „Nur im schlimmsten Notfall dürfen wir es anwenden. Karate ist Selbstverteidigung.“

Eine Szene aus "Cobra Kai": Johnny Lawrence und Daniel LaRusso - die Protagonisten aus den "Karate-Kid-Filmen" - kämpfen gegeneinander. Bild: CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX

Karate-Kämpfer aus Kempten: Brutalität nur für die Zuschauer im Kino

Diese Worte hätten auch aus Daniel LaRussos Mund kommen können, eine der Hauptfiguren in „Cobra Kai“. Dennoch sind in der Serie viele brutale Kampfszenen zu sehen. „Man macht es ja so brutal, damit die Leute es anschauen“, sagt der 14-jährige Domenik Canci. Seit sechs Jahren trainiert er beim TV Kempten. Er kennt die Serie gut. Die Feindseligkeit zwischen den Vereinen sei unrealistisch. Bei Wettkämpfen verstünden sich die Kontrahenten gut, oft sei man befreundet. „Aber es passiert schon mal, dass man getroffen wird“, sagt Mia Morgenstern. Sie hat alle „Cobra Kai“-Staffeln gesehen.

Früher, in der Grundschule, sei sie sehr dünn gewesen, erzählt die 15-Jährige. Weil viele Buben stärker waren als sie, habe sie sich gedacht: „Da könnte Karate doch was bringen.“ Ähnlich empfindet auch Co-Trainerin Annika Garber. „Ich war früher sehr schüchtern“, sagt die 18-Jährige. „Karate war eine Möglichkeit, das zu überwinden.“ Man bekomme durch das Training ein gutes Körpergefühl. (Lesen Sie auch: Verhütung in Kempten und dem Oberallgäu - eine Frage des Geldes?)

Karate fördert das Selbstbewusstein, sagen Trainer und Schülerinnen

Dass die Kampfkunst Selbstvertrauen schenkt, bestätigen auch Lowinger und Melanie Weidle, stellvertretende Vorsitzende der Karate-Abteilung des TV Kempten. Regelmäßig haben sie mit Eltern zu tun, die über die gewonnene Selbstsicherheit ihrer Kinder staunen. Eine solche Entwicklung machen häufig auch Figuren aus „Karate Kid“ und „Cobra Kai“ durch. Und es gibt noch eine Parallele: Berühmt sind die Szenen, in denen Daniel LaRusso mühevoll Autos wäscht und dabei immer wieder die gleichen Bewegungen macht – als Vorbereitung auf das Karate-Training.

Die Übungen, die zu den Grundlagen zählen, müsse man tausende Male wiederholen, bestätigt Weidle. Sie sei durch Karate ein ausgeglichener Mensch geworden. Bleibe man lange genug dran, erreiche man die Sachen schon, die man sich vornehme. „Karate ist für mich ein Weg, der das Leben begleitet.“ (Lesen Sie auch: Jugendsportlerehrung in Kempten: Kleine Pannen, große Überraschung)

Wortweiser Karate

Karate: Wörtlich bedeutet es „offene Hand“ oder „leere Hand“ und meint, dass bei dieser Kampfkunst keine Waffen benutzt werden.

Sensei: Der Begriff bezeichnet einen Lehrer im Karate.

Dojo: Der Ort, an dem Karate trainiert wird. Muss nicht zwingend eine Halle sein. In Kempten und im Oberallgäu bieten mehrere Vereine Karate-Unterricht an, darunter der TV Kempten, der TV Haldenwang, der TV Sulzberg, das Karate Dojo Durach/Weidach, der TV Stein, das Karate Dojo Sonthofen, der TSV Oberstdorf und das Karate Dojo Westerhofen bei Ofterschwang.

Kyu: Das sind die neun Schülergrade. Besteht ein Karateka die jeweilige Prüfung, erhält er oder sie einen Gürtel. Los geht es mit dem neunten Kyu oder weißen Gürtel. Dan heißen die neun Meistergrade. Ab der Prüfung zum ersten Dan erhält der Karateka einen schwarzen Gürtel.

Shotokan: Ist einer der am weitesten verbreiteten Karate-Stile. Aber auch Shito-Ryu, Goju-Ryu und Wado-Ryu sind beliebt. Ryu bedeutet Stil.