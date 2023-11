P-Seminar des Hildegardis-Gymnasiums dreht Film zu afrikanischer Identität

Das P-Seminar mit dem Thema "Afrika und ich" des Hildegardis-Gymnasiums arbeitet an einem Filmdreh. Drei junge Männer dienen als Protagonisten.

23.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Die Gruppe an Schülerinnen und Schülern des Hildegardis-Gymnasiums Kempten ist nicht groß. Wenn alle da sind, sind sie zu acht. Seit über einem Jahr arbeiten sie an einem Film-Projekt, unter der Leitung von Lehrer Armin Heigl. Ihr Thema: "Afrika und ich". Das P-Seminar beschäftigt sich speziell damit, in welcher Beziehung ihre drei Protagonisten Luka Musa, Ismael Derbali und Maurice Kuevi-Akoe zu ihren afrikanischen Herkunftsländern Nigeria, Marokko und Togo stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.