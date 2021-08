Filmzeit Allgäu: Festivalmacher hoffen auf Publikumsschub

Autorenfilmfestival Filmzeit startet wieder im Colosseum-Center in Kempten. Beim internationalen Wettbewerb sind 24 Spiel- und Animationsfilme zu sehen.

21.08.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Aller Anfang ist schwer, das mussten auch die Macher des in Kaufbeuren beheimateten Allgäuer Autorenfilmfestivals „Filmzeit“ im vergangenen Jahr feststellen, als sie mit Kempten und Immenstadt zwei neue Wettbewerbsorte aufnahmen. Im Colosseum-Center drehte sich alles um internationale Kurzfilme, im Union Filmtheater standen Musikfilme im Fokus. Die Qualität der Wettbewerbsfilme stimmte, doch bei den Zuschauerzahlen war noch viel Luft nach oben. Das Publikum in Kempten war „auffallend jünger als in Kaufbeuren“, berichtet Festivalleiterin Birgit Kern-Harasymiw. Doch obwohl sich die „Hochschulstadt Kempten“ für die Ausrichtung des internationalen Wettbewerbs stark gemacht hatte, fanden nur wenige Studentinnen und Studenten den Weg ins Colosseum, bedauert sie. Das soll sich bei der zweiten Auflage der „Filmzeit International“, die vom 19. bis 24. September über die Bühne geht, ändern.

Kurzfilme aus Kanada, Kolumbien und den USA, aus China, Indien, Thailand, Vietnam und dem Iran

Verstärkte Werbung an Hochschule und Schulen sollen das jüngere Publikum anlocken. 24 Kurzfilme (bis 40 Minuten) gibt es in der Festivalwoche in Kempten zu sehen. Darunter sind Spielfilme, aber auch Animations- und Experimentalfilme. Sie kommen aus Kanada, Kolumbien und den USA, aus dem Iran sowie aus China, Indien, Thailand und Vietnam. Auch deutschsprachige Produktionen sind dabei, die in Mexiko, Tschechien oder England in Originalsprache gedreht wurden. Die Wettbewerbsbeiträge haben entweder deutsche oder englische Untertitel. „Einige sind auch dialogfrei“, sagt Kern-Harasymiw. Gezeigt werden die Filme in vier Blöcken (90 bis 100 Minuten), die jeweils zweimal zu verschiedenen Zeiten gezeigt werden. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Ein Filmblock kostet sechs Euro (ermäßigt 4,50 Euro); der Festivalpass 30 Euro (22 Euro).

Kemptener Schauspieler Hans Piesbergen sitzt in der Jury der "Filmzeit International"

Zur Jury in Kempten gehört der Schauspieler Hans Piesbergen, der am Sonntagabend auf der Burghalde mit dem Solo „Cordoba – Das Rückspiel“ die Kemptener Theatersaison beschließt. Er ist „filmaffin“, tritt er doch regelmäßig in TV- und Kinofilmen auf.

14 Tanz- und Musikfilme im Union Filmtheater in Immenstadt. In Kaufbeuren geht es am Wahlsonntag auch um den "Demokratiepreis"

Das Union Filmtheater in Immenstadt zeigt vom 22. bis 25. September 14 Musik- und Tanzfilme (Festivalpass 20 Euro; ermäßigt 14 Euro). Die Kaufbeurer Festivalwoche im „Corona Kinoplex“ beginnt am 26. September passend zur Bundestagswahl mit dem Wettbewerb um den Demokratiepreis. Dabei werden Filme zu den Themen „Sport und Demokratie“ und „Migration“ gezeigt. In Kaufbeuren sind auch der deutschsprachige Wettbewerb und die „Dokufilmzeit“ zu sehen.

Motto des 14. Filmzeit: "Kuck mal kurz Filme": Preisträger-Filme werden bei Matineen am 3. Oktober gezeigt

„Kuck mal kurz Filme“ heißt das Motto des Festivals. 520 Filme wurden eingereicht und 77 Filme für die fünf Wettbewerbe ausgewählt. Erstmals gibt es ein digitales Festivalprogramm, sagt Birgit Kern-Harasymiw. Die Preisträger werden am 3. Oktober in allen drei Festivalkinos bei einer Matinee gezeigt.

Lesen Sie auch

Corona-Newsblog, Teil 69 Newsblog: Die Corona-Entwicklung im Allgäu und auf der Welt vom 26. bis 30. Juli 2021 im Überblick

Karten im Vorverkauf gibt es im Colosseum-Center; Infos zum Festival unter www.filmzeitkaufbeuren.de