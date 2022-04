"First Lego League": Allgäu Robotics aus Kempten schaffen es auf Platz 1

Das Team des Allgäu-Gymnasiums präsentiert seinen selbst entwickelten Roboter - und qualifiziert sich für das Finale der „First Lego League“ in Frankfurt.

28.04.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause hat jüngst der Regionalwettbewerb der „First Lego League“ in Schwäbisch Gmünd stattgefunden. Unter den 20 teilnehmenden Teams ging laut einer Mitteilung auch die Lego-Roboter-Gruppe des Allgäu-Gymnasiums – die Allgäu Robotics – an den Start. Die „First Lego League“ ist ein Forschungs- und Roboterwettbewerb für neun- bis 16-jährige Schüler und Schülerinnen, der Spaß an Technik und Wissenschaft vermitteln soll.

Die Prüfungen beim Regionalwettbewerb erfolgten in vier Bereichen und wurden von Juroren bewertet. Als erstes musste das Team eine Forschungspräsentation zum Thema „Cargo Connect“ halten, bei der es um das globale Transportwesen ging. Es sollten kreative Lösungen entwickelt werden, die die Zukunft verändern können. Die Wettkampfrichter stellten nach dem Vortrag detaillierte Fragen an das Schülerteam. (Lesen Sie auch: So erging es Abiturienten des Allgäu Gymnasiums in Kempten: "Freunde zu sehen, hat gefehlt")

Schüler des Allgäu Gymnasiums in Kempten müssen sich als Team bewähren

Anschließend mussten die Teammitglieder beim Roboterdesign den selbst entwickelten Roboter sowie die individuell erstellten Programme vorstellen. Danach hatte sich der Roboter beim „Robotgame“ zu bewähren: Es galt, auf dem Spielfeld in zweieinhalb Minuten möglichst viele Aufgaben zu lösen. Die Jury bewertete während des gesamten Tages auch die Teamfähigkeit der Allgäu Robotics.

Am Ende stand die mit Spannung erwartete Siegerehrung an. In allen vier Kategorien belegte das Team des Allgäu-Gymnasiums den zweiten Platz. In der Gesamtwertung setzten sich die Schüler sogar an die Spitze. Damit qualifizierten sie sich für das Deutschlandfinale, das am 7. Mai in Frankfurt stattfindet.

