Fitness-Studio und Relaxzonen für Mitarbeiter: "Granata Pet" verlässt Kempten

Der Tiernahrungshersteller „Granata Pet“ verlässt Kempten, bleibt aber im Allgäu. Die Firma baut ein Areal mit Kleintierpraxis, Kinderbetreuung und Schulungsräumen.

10.04.2023 | Stand: 08:12 Uhr

Die Firma „Granata Pet“ aus Kempten ist Hersteller von Tiernahrung für Hunde und Katzen. Das junge Unternehmen ist aktuell in der Albert-Einstein-Straße in Kottern zu Hause. Da es in Kempten kein passendes Grundstück für einen Neubau fand, geht es nun nach Probstried.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.