Bachtelweiher ist raus aus der Planung zur Photovoltaik

Knappe Mehrheit stimmt im Stadtrat gegen die Änderung des Flächennutzungsplans. Zuschüsse für Busprojekt rücken in die Ferne. Fläche an der A7 bleibt im Blick.

25.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Eine intensive Debatte entzündete sich erneut im Stadtrat an möglichen Standorten für Freiflächen-Photovoltaikanlagen (PV). Knapp ging es her, auch innerhalb der Parteien gab es teils unterschiedliche Ansichten. Vor einem Monat hatte es noch Mehrheiten für Bebauungspläne gegeben, sowohl für eine städtische Fläche an der Autobahn als auch für ein Areal am Bachtelweiher. Als es jetzt um den Folgeschritt ging – der Änderung des Flächennutzungsplans – fiel der Bachtelweiher knapp durch. Das hat Folgen.

