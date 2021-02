Eine Ernährungsberaterin sagt, es gibt gute Gründe, auf Fleisch zu verzichten. Doch vegan ist nicht für alle geeignet - vor allem nicht für Puddingvegetarier.

Von Frederick Mersi

28.01.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Gute Vorsätze gleich zu Jahresbeginn in die Tat umzusetzen: Das versuchen viele Menschen in Deutschland in Sachen Ernährung unter dem Titel „Veganuary“. Der Verzicht auf Fleisch und tierische Produkte – nicht nur im Januar – habe viele gute Gründe, sagt Susanne Boms, Ernährungsberaterin bei der AOK in Kempten. Vegane Ernährung ist aus ihrer Sicht aber auch nicht für jeden geeignet.