Floristinnen in Kempten und im Oberallgäu verschenken Sträuße

Den "Lonely Bouquet Day" gibt es seit neun Jahren, Fleurop organisiert die Aktion in Deutschland. Was die Teilnehmerinnen mit ihren Gesten verbinden.

28.06.2021 | Stand: 11:30 Uhr

120 kleine Sträuße haben Ilona Meiran (zweite von links) und ihre Mitarbeiterin Katharina Scheiggart (zweite von rechts) am Sonntag an verschiedenen Stellen in Kempten verteilt. Anlass war der Lonely Bouquet Day (Tag des einsamen Blumenstraußes). Am Klinikum freuten sich Heidemarie Alber (lins) und Sabine Wiemann über die Geste. „Den Menschen eine Freude machen nach den harten Zeiten“, war die Motivation für Meiran, sich an der von Fleurop organisierten Aktion zu beteiligen. Die Floristin war damit nicht allein. Einige Gärtnereien wie die Firma Walker in Kimratshofen, die es schon seit 95 Jahren gibt, haben sich angeschlossen. 100.000 Sträuße bundesweit waren das Ziel.