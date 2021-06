Deutschlands höchstgelegener Verkehrslandeplatz liegt im Oberallgäu. Doch wer darf am Flugplatz Durach überhaupt starten und landen?

04.06.2021 | Stand: 08:28 Uhr

Flieger, grüß mir die Sonne: Bei wolkenlosem Himmel herrschte in den vergangenen Tagen am Flugplatz in Durach (Oberallgäu) reger Betrieb. Deutschlands höchstgelegener Verkehrslandeplatz zieht viele Privatpiloten an. Nachdem vor Kurzem eine Cessna nach dem Start in den nahe gelegenen Öschlesee stürzte, rückte auch der Flugplatz in den Fokus.