Läufle hat als Flugleiter täglich 150 Starts und Landungen koordiniert. Sein Nachfolger steht bereits in den Startlöchern.

30.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Für Remigius Läufle ist das Aufbrechen und Ankommen Tagesgeschäft. Seit knapp zehn Jahren ist er Flugleiter und Geschäftsführer des Flugplatzes in Durach. Nun bricht der Betzigauer aber selbst auf. Und zwar nicht nur in ein neues Jahr oder wie tausendfach praktiziert mit einem Flugzeug. Der 67-Jährige verabschiedet sich in den Ruhestand. Sein Nachfolger Konstantin Hadrossek, ein ausgebildeter Fluglotse, übernimmt zum Jahreswechsel die Führung.