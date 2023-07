Flugplatz Durach feierte: Filmkulisse für Heinz Rühmanns "Quax in Afrika" vor 80 Jahren

Vor 80 Jahren drehte Heinz Rühmann auf dem Flugplatz Kempten-Durach Teile von „Quax in Afrika“. Etliche Oldtimer landeten aus diesem Anlass dort am Wochenende.

23.07.2023 | Stand: 17:37 Uhr

Heinz Rühmann hat mit seinen Filmarbeiten im Oberallgäuer Durach vielleicht einigen Menschen das Leben gerettet. Er drehte 1943 und 1944, als der Zweite Weltkrieg tobte, den Film „Quax in Afrika“. Die meisten Szenen rund um die Luftfahrt sind auf dem Flugplatz in Durach erstellt worden. Viele aus dem Filmteam waren nur für die Dreharbeiten vom Kriegsdienst freigestellt worden. Danach mussten sie teilweise wieder an die Front. Zeitzeugen hätten geschildert, dass der Schauspieler Rühmann und der Kameramann Ewald Daub deshalb die Aufnahmen künstlich hinauszögerten.

