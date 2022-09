Forschung zur NS-Zeit in Kempten: Gerade jetzt ist die richtige Zeit

Kempten setzt sich mit der NS-Zeit auseinander. Das gefällt nicht allen: Lasst das Kapitel endlich ruhen, ist immer wieder zu hören. Das wäre ein großer Fehler.

Warum alte Wunden aufreißen? Kann man das Thema nicht endlich einmal ruhen lassen? Fragen wie diese ploppen regelmäßig auf, seitdem sich in Kempten eine Kommission mit der dunklen Zeit des Nazi-Regimes auseinandersetzt. Doch die Antwort lautet ganz eindeutig: Die „Kommission für Erinnerungskultur“ kommt zur richtigen Zeit.

Es geht darum zu erfahren, welche Rolle die Stadtverwaltung und die bürgerlichen Eliten spielten

Das Gremium, dem Stadtpolitiker sowie regionale und überregionale Geschichtsexperten angehören, stieß jüngst eine wissenschaftliche Aufarbeitung der NS-Zeit in Kempten an. Ein Historiker durchleuchtet in den kommenden drei Jahren die Zeit des Nationalsozialismus, 300.000 Euro stellt die Stadt dafür bereit.

Manche Leserinnen und Leser unserer Zeitung hingegen fordern in Briefen, das Kapitel NS-Diktatur in Kempten endlich abzuschließen. In ihren Zeilen schwingt zum Teil die Sorge mit, dass aus der eigenen Familiengeschichte Dunkles zutage gefördert wird. Andere wiederum fürchten Belastungseifer. Aber genau darum geht es nicht: Ziel des Vorhabens ist, die Mechanismen von Ausgrenzung und Verfolgung zu untersuchen. Zu erfahren, wie die Stadtgesellschaft die Einnistung der Nationalsozialisten ermöglichte und welche Rolle die Stadtverwaltung und die bürgerlichen Eliten spielten.

Bislang gibt es zu alldem viele offene Fragen – und das mehr als 75 Jahre nach dem Ende der Diktatur. Bis heute wurde die NS-Zeit in Kempten nicht umfassend untersucht. Wie konnte eine Stadtgesellschaft all die Repressalien und Gräuel mittragen? Wie können nachfolgende Generationen verhindern, dass so etwas wieder passiert? Mit Fragen wie diesen müssen wir uns auseinandersetzen – lieber spät als nie.

Seit Jahren beobachten wir das Erstarken rechtsextremer Parteien, Judenfeindlichkeit nimmt zu. Was zwischen 1933 und 1945 geschah, muss diesen Entwicklungen mahnend entgegenstehen. Dafür jedoch muss dieser Teil der Geschichte auch vor Ort aufgearbeitet sein. Und auch deswegen kommen Kommission und Forschungsarbeit zum passenden Zeitpunkt.

Allein die emotionalen Diskussionen um Straßennamen zeigen, wie sehr die NS-Zeit in Kempten noch präsent ist

Außerdem: Allein die emotionalen Diskussionen um Straßennamen zeigen, wie sehr die NS-Zeit in Kempten noch präsent ist. Dass die Person Dr. Otto Merkt und seine Rolle als Kemptener Oberbürgermeister während des Nationalsozialismus derart polarisieren, offenbart, wie sehr bislang eine sachliche Auseinandersetzung fehlte. Und eine Untersuchung, die Fakten auf den Tisch bringt, auf deren Grundlage überhaupt erst eine Entscheidung möglich ist. Lesen Sie auch: "Die NS-Vergangenheit ist in Kempten noch präsent"

Doch dann muss sie unweigerlich beantwortet werden, die Frage: Wollen wir als Stadtgesellschaft Personen mit der Kenntnis um ihre womöglich kritische Vergangenheit mit einem Straßennamen ehren, sie damit im Stadtbild verewigt wissen? Welche Aussage treffen wir dadurch? Wie vermittlen wir das den nachfolgenden Generationen? Und vor allem: Was ist mit den Opfern? Bei all diesen Überlegungen müssen sie im Zentrum stehen. Ihnen ist die Gesellschaft eine Aufarbeitung der NS-Zeit schuldig. Womöglich werden dadurch Wunden aufgerissen, unschöne Erkenntnisse ans Licht gebracht. Doch das Nichtwissen bringt uns nicht weiter, das Lernen aus dem Vergangenen schon.