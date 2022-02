Forschungsprojekt in Kempten: Busse erfassen im Vorbeifahren den Straßenzustand

Die Hochschule Kempten erforscht die automatisierte Erfassung des Straßenzustandes mit Bussen. Die Stadt erhofft sich eine bessere Planbarkeit von Sanierungen.

18.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Schlaglöcher und Spurrillen sind nicht nur ärgerlich – im schlimmsten Fall gefährden sie die Sicherheit im Straßenverkehr. In Kempten halten Bauhof- und Verwaltungsmitarbeiter die Augen offen, um die Straßen in einem guten Zustand zu halten. Zuletzt sei vor etwa zehn Jahren eine Firma beauftragt worden, die die Straßen abfährt und mithilfe von Messtechnik deren Zustand erfasst, sagt der städtische Mobilitätsmanager Stefan Sommerfeld. Das alles einfacher, praktischer und günstiger zu machen, ist ein Ziel des Forschungszentrums Allgäu an der Hochschule Kempten. Ein erstes Projekt dazu wurde jüngst abgeschlossen.