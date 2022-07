Fotografin Erika Heyer ist gestorben

Mit ihrer Kamera dokumentierte die Fotografin das Allgäuer Zeitgeschehen von Sportereignissen über Unglücke bis zur Politik. Sie wurde 100 Jahre alt.

18.07.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die langjährige AZ-Fotografin Erika Heyer ist im Alter von 100 Jahren im Seniorenheim in Durach gestorben. „Sie ist friedlich eingeschlafen“, teilte ihre Familie mit. Die Fotografin gestaltete mit ihrer Kollegin Erika Bachmann über viele Jahre das Bild unserer Zeitung mit.

Heyer hatte ab 1935 eine klassische Fotografen-Ausbildung am Tegernsee absolviert. 1969 wechselte sie zur Allgäuer Zeitung in Kempten. Hier deckte sie mit ihrer Leica die ganze Bandbreite von Terminen ab: Ehrungen im Rathaus, Konzerte im Theater oder Bergrennen am Oberjoch. Sie begleitete Bundes- und Landespolitiker, Schauspieler und Musiker bei ihren Auftritten. Sie porträtierte Sportler wie Christl Cranz, Heidi Biebl oder die Epple-Schwestern.

Schwere Unfälle blieben lange in Erinnerung

Beim Wintersport war es für Heyer immer eine Herausforderung, die Filme schnell nach Kempten zu bringen, wo sie von Laborantinnen entwickelt und vergrößert wurden. „Wir wurden nachts oft aus dem Bett geholt und losgeschickt.“ Die Alarmierung lief damals über die AZ-Pforte in der Kotterner Straße: beispielsweise beim Einsturz der Leubasbrücke Kempten oder dem Zugunglück in Aitrang. „Das waren Unfälle, die mich sehr berührt haben“, sagte sie bei ihrem 100. Geburtstag im Oktober 2021.

Sie hatte auch Schicksalsschläge zu verkraften. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes, des AZ-Journalisten Jürgen Heyer, wechselte sie 1969 in die AZ -Bildredaktion und tauschte die Studio-Blitzanlage mit einer Kleinbildkamera. Der frühe Tod ihres Sohnes traf sie sehr.

Erika Heyer dokumentierte Allgäuer Festwochen, Memminger Fischertage und Pressebälle. Mit 65 Jahren ging sie in Rente: „Wenn man ein ganzes Leben fotografiert hat, ist irgendwann Schluss. Ich schaue mir die Welt heute lieber mit den Augen an und speichere meine Eindrücke im Kopf.“

