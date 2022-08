Eine Studie nimmt ganz Durach in den Blick, um Grundstücke für große Photovoltaik-Anlagen auszumachen. Wie die Stromproduktion außerdem vorangetrieben wird.

03.08.2022 | Stand: 06:15 Uhr

Die Gemeinde Durach will die Stromerzeugung per Sonnenenergie vorantreiben. Dafür soll nun ein Konzept entstehen, das sämtliche Flächen in der Gemeinde auf ihre Eignung für PV-Freiflächen-Anlagen überprüft. Außerdem sollen Anreize für neue private Anlagen entstehen.

