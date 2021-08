Frühwarnsystem Kläranlage: Wie das Abwasser im Allgäu vor Corona warnen könnte

Von steigenden Inzidenzen wissen, bevor es das RKI weiß? Forscher haben zu diesem Zweck Kläranlagen untersucht. Auch der Abwasserverband Kempten testet jetzt.

03.08.2021 | Stand: 18:50 Uhr

Kläranlagen als Frühwarnsystem für Corona-Infektionen? Im ersten Moment scheint der Zusammenhang vielleicht nicht ganz klar – ist aber doch logisch: Wer an Corona erkrankt ist, trägt die Viren im Körper und scheidet sie mit den Körperflüssigkeiten auch wieder aus. Und wo landen diese in aller Regel? In der Kläranlage. Der Abwasserverband Kempten hat in Anlehnung an Forschungsergebnisse der Technischen Universität München seit April immer wieder Stichproben aus den drei zur Kläranlage hinführenden Sammelkanalisationen aus Richtung Kempten, Altusried und Lauben entnommen – und will dies künftig noch intensivieren.