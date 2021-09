Die Jugendfürsorge Kempten bietet eine Gruppe für Trennungskinder an. Leiterin Heike Dorn erklärt, mit welchen Gefühlen die jungen Menschen kämpfen.

21.09.2021 | Stand: 18:28 Uhr

Wenn Eltern sich trennen, ist das für Kinder nie eine einfache Situation. Seit etwa 13 Jahren bietet die Katholische Jugendfürsorge (KJF) Kempten eine Gruppe an, in der sich Kinder zwischen acht und zwölf Jahren über dieses Thema austauschen können. Ende September startet eine neue Gruppe, die Pädagogin Heike Dorn gemeinsam mit Sozialpädagogin Marion Jost von der Erziehungsberatungsstelle der KJF leitet. Wir haben mit ihr vorab über die Bedürfnisse von Kindern in dieser Situation gesprochen.