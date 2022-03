Frauen, die führen: Wie Jenny Brey aus Kempten und Esther Straub aus Leutkirch in Familienunternehmen eingestiegen sind

In Chefetagen mangelt es an Frauen. Doch für die Wirtschaft sind Unternehmensnachfolgerinnen immer wichtiger - auch in Kempten und im Oberallgäu.

15.03.2022 | Stand: 18:38 Uhr

Der durchschnittliche Unternehmer in Schwaben ist 50,8 Jahre alt und ein Mann. Das steht in der Ankündigung zur Online-Diskussion „Unternehmens-Nachfolgerinnen gesucht!“, die im Rahmen der Frauenaktionstage stattfindet. In nicht allzu ferner Zukunft werden die Unternehmer in der Region also Nachfolger brauchen – und das in Zeiten von Fachkräftemangel. Dass Frauen ihr Potenzial in Sachen Führungskompetenz ausschöpfen, kommt deshalb besondere Bedeutung zu. Jenny Brey aus Kempten und Esther Straub aus Leutkirch haben sich auf den Weg an die Spitze zweier Familienunternehmen gemacht.