30 Jahre Frauennotruf Kempten: Hilfe ohne Wartezeit für Betroffene von sexueller Gewalt

Der Frauennotruf Kempten feiert 30-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum gibt es einen Film, einen Fachtag und eine Ausstellung. Wo Frauen und Kinder Hilfe finden.

01.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

„Wir sind da!“ So lautet das Motto der Fachberatungsstelle Frauennotruf Kempten. Die Mitarbeiterinnen sind seit 30 Jahren Ansprechpartnerinnen für Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Wartezeiten gibt es keine, Kosten fallen auch nicht an. Das ist dem Team wichtig, um schnell helfen zu können. Zum Jubiläum gibt es heuer ein Programm, das eine Filmvorführung, einen Fachtag und eine Ausstellung einschließt. (Hier lesen Sie: Wer hat Schuld am Tod des Vaters? Familienstreit geht in Kempten vor Gericht)

„Wir sind immer ausgebucht“, sagt Susanne Seidel. Die Präventionsarbeit erfreut sich einer starken Nachfrage, der Bedarf ist groß. In 71 Schulen und 62 Kitas sind sie und ihre beiden Kolleginnen Petra von Sigriz und Antje Weinreich vor Ort. Isabelle Barnsteiner kümmert sich um die Verwaltung. (Lesen Sie auch: Was bedeutet Heimat? Kemptener Jugendliche auf den Spuren muslimischer Herkunft)

30 Jahre Frauennotruf Kempten: So fing alles an

Bei der Gründung des Frauennotrufs 1993 ging es noch ausschließlich darum, Betroffene zu beraten. Schnell sei aber klar gewesen, dass man auch für die Prävention etwas tun müsse, sagt Petra von Sigriz, die seit 1994 dabei ist. Mit einem Elternabend an einer Grundschule in Sonthofen sei es losgegangen. Zunächst habe man sich auf die sechsten Klassen der Mittelschulen konzentriert – dann aber gemerkt, dass man eigentlich schon viel früher einsteigen muss.

Das Konzept für die Präventionsarbeit hat das Team nach und nach selbst entwickelt. Schließlich war der Frauennotruf auch in einem siebengruppigen Kindergarten in Sonthofen zu Gast. TV Allgäu begleitete den Besuch. „Danach kamen ganz viele Anfragen“, erinnert sich von Sigriz.

Weiterführende Schulen zeigten verstärkt Interesse an Präventionsarbeit

Eine Zeit lang lag der Fokus auf den jüngeren Kindern in Kita und Grundschule. Doch in der jüngeren Vergangenheit hätten weiterführende Schulen verstärkt Interesse an der Präventionsarbeit gezeigt, berichtet die Sonderpädagogin. Das habe einerseits mit der Corona-Pandemie zu tun. Während der zwei Jahre mit Distanzunterricht habe das Handy an Bedeutung gewonnen – und damit auch der Missbrauch, der darüber stattfinden kann.

Andererseits habe eine Vergewaltigung während eines Schüler-Praktikums dazu geführt, dass die Schulen aktiv wurden. Inzwischen habe man nicht mehr nur die Mittelschulen im Blick, sondern alle weiterführenden Schulen. Gerade Gymnasiasten und Gymnasiastinnen seien oft der Meinung, sie wüssten über alles Bescheid und müssten sich nicht mit dem Thema befassen, berichtet Weinreich. Diese Haltung gefährde die Jugendlichen zusätzlich.

„Wenn ich schon den Mut habe und mir Hilfe suche, dann muss die Beratung sofort sein“

Nicht nur die Präventions-, auch die Beratungsarbeit habe sich über die Jahre verändert, sagt von Sigriz. Sie selbst ließ sich zur Beraterin für Traumatherapie weiterbilden. Auch eine Entwicklung hin zur therapeutischen Unterstützung habe stattgefunden. Dabei gehe es vor allem darum, die Person zu stabilisieren. Wichtig sei, dass keine Wartezeiten entstehen. „Wenn ich schon den Mut habe und mir Hilfe suche, dann muss die Beratung sofort sein“, erklärt sie.

Ein Thema, das die Mitarbeiterinnen zusehends beschäftigt, ist Kinderpornografie. „Wir glauben, dass die Polizei bessere Techniken hat und dadurch mehr herauskommt“, sagt Seidel. Oft würden die Frauen der Täter zur Beratung geschickt, um bei ihnen ein Bewusstsein für das Problem zu schaffen. Dass das fehle, sagt Weinreich, zeigten häufige Aussagen wie: „Naja, der hat halt Bilder.“

