Comedy Das Duo Heißmann & Rassau kann noch immer prima einen Saal unterhalten. Die beiden Komödianten nehmen alles Mögliche aufs Korn – auch Kempten und das Allgäu

18.02.2022 | Stand: 08:16 Uhr

Von hinten durch das Publikum kommt er rein, der Volker Heißmann. Mit einem Rollkoffer poltert er über die Stufen, wirkt abhetzt, klettert auf die Bühne. „Da hams a Big Box in Kempten aber ka gscheide Trepp’n auf d’ Bühne“, lästert er in schönstem Fränkisch. Und schon ist er mitten im Programm. Die 500 Besucher in der Kemptener Kultbox jubeln. „I hob dacht es fängt um achte an“, erklärt er seinen Auftritt. Quasi so nebenbei schlägt er schnell die Brücke ins Publikum, spricht einzelne Zuschauer direkt an. Das schafft vergnügliche und vertraute Atmosphäre.

Martin Rassau stößt etwas „verspätet“ dazu – „er war wohl beim Martinsumzug dabei“. Und dann legt das Duo so richtig los. Bestens gelaunt, frisch und spritzig nehmen sie Kempten und die Allgäuer aufs Korn. Frech frotzeln die Franken über alles und jeden. Beispiele? „Ja, Kempten is schee, wenn ma nix anders kennt.“ Oder: „Das Kemptner Nachtleben wird groß gschrieben, bloß findt mans ned.“ Das ist typisch für die beiden Komödianten. Vorsichtshalber stellen sie aber klar: „Glauben’s nicht alles, was hier auf der Bühne g’redt wird. Wir ham nicht nur an Schlag, wir sind vom alten Schlag und reden lauter Gschmarri“. Aber das wissen die Zuschauer eh schon lange und amüsieren sich köstlich.

Seit 35 Jahren machen die beiden nun diesen Klamauk, und das mit großem Erfolg. Viele der Sketche funktionieren stets nach dem gleichen Muster, machen aber immer wieder großen Spaß. Rassau mimt den Seriösen, der sich abmüht, einem Blödmann etwas zu erklären. Dieser, es ist natürlich Heißmann, versteht jedoch alles falsch. Egal ob im Standesamt, im Reisebüro, bei der Polizeikontrolle oder beim Weihnachtsmann-Casting. Doch der vermeintliche Depp ist ein großes Schlitzohr und landet schließlich – sehr zur Freude des Publikums – gewitzt die überraschende Pointe und geht als Gewinner vom Feld.

Doch dann, endlich, kommen die eigentlichen Kultfiguren auf die Bühne: Waltraud und Mariechen. Das jubelnde Publikum liebt die alternden, ständig nörgelnden Witwen und ihre verquer philosophischen, abstrusen Betrachtungen ihres Alltags. Und das irre Outfit: überdimensionale Ohrstecker, wildgemustertes Kleid, gepaart mit Filzpantoffeln bei Mariechen; Waltraud von Kopf bis Fuß im Zebralook mit dicker Hollywood-Hornbrille. Urkomisch sind die umwerfende Mimik, das aneinander Vorbeireden, das ausgiebige Zelebrieren des fränkischen „L“. „Kempten sehen und dann sterb’n“ ist die Quintessenz ihrer unnachahmlich grotesken Unterhaltung über die vielen Gedenktage im November.

Jeder der Anwesenden weiß, dass Heißmann auch anders kann. So lässt er es sich nicht nehmen, als hörenswerten Kontrapunkt zur Comedy ein Medley als Hommage auf Peter Alexander zu singen, und wie immer als Schlusspunkt Frank Sinatras „My Way“. Das Publikum spart nicht mit heftigem Applaus.

