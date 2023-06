Kioskbetreiber in Altusried stirbt - Nun sucht die Gemeinde einen neuen

Während Dietmannsried eine neue Betreiberin für den Kiosk im Freibad gefunden hat, sind die Altusrieder auf der Suche. Der Pächter ist Ende Mai gestorben.

20.06.2023 | Stand: 06:53 Uhr

Die guten alten Freibad-Pommes, vorzugsweise in einer spitzen Papiertüte serviert, sind fast so etwas wie eine Institution. Unter anderem deshalb sagt Gabriele Grotz von der Gemeinde Altusried: „Ein Kiosk ist das, was das Freibad mit ausmacht.“ Derzeit müssen Besucherinnen und Besucher aber darauf verzichten, denn der Betreiber ist im Alter von 58 Jahren Ende Mai gestorben. „Er war immer zuvorkommen, immer freundlich“, sagt Grotz. „Es ist ein Verlust für uns.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.