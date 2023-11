Bleibt es im Haldenwanger Freibad beim freien Eintritt?

An Bikini, Badehose und Eis am Stiel denken im November die wenigsten. Ums Haldenwanger Freibad wird dennoch diskutiert. Was bleibt 2024, was ändert sich?

10.11.2023 | Stand: 12:31 Uhr

Im Gemeinderat Haldenwang ging es darum, wie 2024 der Betrieb gestaltet werden kann. So viel vorweg: An eine Schließung des beliebten Naturbads im Allgäu ist nicht gedacht. Die Gäste müssen sich einerseits auf Einschränkungen einstellen, andererseits stehen Vorteile in Aussicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.