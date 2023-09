So lange sind die Freibäder in Kempten und im Oberallgäu noch geöffnet

Der heiße Sommer lockte viele in die Freibäder im Allgäu. Bald endet die Saison. Die Wetterprognose passt dazu. Dennoch macht ein Meteorologe etwas Hoffnung.

07.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

„Man muss die Tage jetzt nutzen“ – das rät Meteorologe Jürgen Schmidt allen, die gern zum Schwimmen an die Seen oder in die Freibäder gehen. Denn während am Wochenende und auch Montag etwa in Kempten Temperaturen bis um die 29 Grad zu erwarten seien, werde es danach langsam kühler. Ab Mittwoch sei dann das Baden für die weniger Hartgesottenen für dieses Jahr vorbei. Damit rechnen auch die Freibäder: Viele wollen in Kürze die Saison 2023 beenden.

Freibad-Saison gut gelaufen: 80.000 Besucher im Cambomare in Kempten

Eine Saison, die vielleicht kein Supersommer war, aber wenigstens ein „besserer Durchschnittssommer“. So formuliert es Daniela Pletzer vom Cambomare in Kempten mit Blick auf die Besucherzahl von gut 80.000. In manchen Jahren verbucht das Cambomare auch weniger Gäste, in Spitzenjahren aber schon mal 100.000. Allgemein hat Pletzer die Saison als gut empfunden. Dem schönen, heißen und langen Sommer hätten die paar Wetter-Aussetzer nicht wirklich geschadet.

Pletzer freut sich, dass die meisten Besucherinnen und Besucher des Freibads nett und verständnisvoll seien, Regeln akzeptierten und auch damit klarkämen, dass wegen des Personalmangels die Öffnungszeiten verkürzt wurden. Gewiss gab es inzwischen Änderungen wie etwa die Umstellung des Kassensystems, um dem Personal Zeit für andere Aufgaben zu schaffen. Dennoch rechnet Pletzer damit, dass die Personallage nächstes Jahr nicht besser werde.

Schade sei, dass wegen eines Zwischenfalls im Sommer, bei dem eine Frau einen Bademeister geschlagen haben soll, ein Sicherheitsdienst eingesetzt werden musste. Einzelne Ausreißer unter Gästen gebe es immer mal, sagt Pletzer. Insgesamt sei über die Jahre aber der Respekt bei Jüngeren und Mittelalten, also ab etwa 14 Jahren bis Ende 40, gesunken. Nun werde überlegt, ob man 2024 grundsätzlich wieder einen Sicherheitsdienst einsetzen sollte. (Lesen Sie auch: Weiter Diskussionen zur Herkunft der Vierspurigen)

Wenn das Freibad am Wochenende schließt, stehen dort wie anderswo Wartungsarbeiten an

Man sei mit der Saison 2023 echt zufrieden, sagt Markus Beer, Bademeister im Freibad Altusried. Dies auch, weil die Menschen im Bad so freundlich seien und sich auch für das Freizeitangebot dankbar zeigten. Die Besucherzahl sei gut gewesen, obwohl zwei Kälteeinbrüche mit Regen in den Sommer „reingemurkst“ hätten. Wenn das Bad nun am Wochenende schließt, stehen dort wie anderswo Wartungsarbeiten etwa an den Filteranlagen an.

Von einer guten, unfallfreien Saison mit meist schönem Wetter spricht auch Stefan Ländle von der Gemeinde Wiggensbach. Weil der Eintritt frei ist, gibt es dort keine Besucherzahlen. Ländle hat aber zumindest einen konkreten Eindruck: „Im August waren wohl noch nie vorher so viele Badegäste da wie heuer.“

Auch wenn die heißen Tage des Jahres bald vorbei sind, können warme Tage und ein goldener Oktober folgen

Wenn die Temperaturen in Kempten Ende nächster Woche auf Werte um die 20 Grad sinken, wird es laut Meteorologe Schmidt, Geschäftsführer von Wetterkontor in Ingelheim am Rhein, zugleich bewölkter und wechselhafter. Doch auch, wenn die heißen Tage des Jahres damit vorbei seien, könnten warme Tage und ein goldener Oktober folgen. Das bedeutet auch: Weniger empfindliche Menschen haben die Möglichkeit, die Badesaison in den Seen zu verlängern. Für andere gibt es Hallenbäder.

Bald ist’s vorbei: Hier wollen die Freibäder schließen

Diese Termine, an denen Freibäder schließen, sind bisher bekannt: