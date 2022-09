Freie Mitarbeiterin Gudrun Schneider hört auf - wer will einsteigen?

Gudrun Schneider berichtete für die AZ als freie Mitarbeiterin vor allem aus Wildpoldsried – und lernte so ihre Wahlheimat intensiv kennen. Nachfolge gesucht.

11.09.2022 | Stand: 10:30 Uhr

Fast zehn Jahre lang hat sie für die Allgäuer Zeitung aus Wildpoldsried berichtet – kurz vor ihrem 80. Geburtstag beendet Gudrun Schneider nun ihre freie Mitarbeit für die Redaktion. Freude habe ihr vor allem bereitet, stets im Bilde zu sein, was es in ihrer Wahlheimat Neues gibt.

Bereits in jungen Jahren wollte Gudrun Schneider Reporterin werden. Heute sei sie allerdings froh, dass es erst im Alter klappte: Schneider stammt aus Sachsen-Anhalt, „in der DDR hätte das sicherlich nicht so viel Spaß gemacht wie jetzt hier“. Stattdessen wurde sie Fotografin, baute ein eigenes Studio auf. Der Liebe wegen kam sie 2000 ins Allgäu, 2002 nach Wildpoldsried. Als zehn Jahre später ihr Partner starb, sehnte sich die damals 69-Jährige nach einer Aufgabe. „Ich brauchte Action“, sagt sie – und machte schließlich ihren alten Traum wahr.

Für die Allgäuer Zeitung berichtete Gudrun Schneider fortan vor allem aus Wildpoldsried. In Bild und Text begleitete sie die Entwicklung ihrer Heimat und das Leben im Ort. „In diesen zehn Jahren habe ich Wildpoldsried viel intensiver und über die eigene Nachbarschaft hinaus kennengelernt.“ Sie habe Einblicke in Hintergründe erhalten und könne seither überall mitreden. „Das macht Spaß, deshalb war ich so lange dabei.“ Vor allem die Entwicklung zur Energiegemeinde habe sie als spannend empfunden. Außerdem gewann sie immer wieder Einblicke in Vereine – „das hätte ich sonst nicht, man kann ja nicht überall Mitglied sein“. Als Zugereiste habe sie anfangs zwar viel nachfragen müssen. Mit der Zeit habe sie sich aber immer besser ausgekannt. „Die Rolle hat mir Spaß gemacht.“

Was das Schreiben betrifft, begann Schneider ihre Arbeit für die Allgäuer Zeitung ohne Vorkenntnisse. Doch durch die enge Zusammenarbeit mit der Redaktion erarbeitete sie sich nach und nach ihr Handwerkszeug.

Gudrun Schneider aus Wildpoldsried will sich nach dem Ende ihrer freien Mitarbeit bei der Allgäuer Zeitung nun um Haus, Garten und Hund kümmern. Bild: Matthias Becker

Nun, da sie diese Aufgabe niederlegt, will sich die 79-Jährige vor allem um Garten, Haus und Hund kümmern. Und natürlich weiter fotografieren. Zurück nach Sachsen-Anhalt will sie nicht: „Ich hab mich hier so eingelebt, da hab ich keine Sehnsucht mehr.“

