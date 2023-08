Freiflächen-PV: Warum Gemeinden im Oberallgäu zum Betreiber werden

Mehrere Gemeinden im Oberallgäu gehen derzeit Freiflächen-Photovoltaikanlagen an. Michael Lucke vom AÜW in Kempten erklärt, was die Bevölkerung davon hat.

07.08.2023 | Stand: 16:04 Uhr

Die Menschen sind aufgerufen, von fossiler Energie wegzukommen und damit das Klima zu schonen. Das Mittel der Wahl sind im Oberallgäu immer häufiger Freiflächen-Photovoltaikanlagen (PV) – und zwar solche, an denen die jeweilige Gemeinde direkt beteiligt ist. Projektpartner ist meist Solarenergie Allgäu (SEA), ein Zusammenschluss von Allgäuer Überlandwerk (AÜW) und Abfallzweckverband Kempten (ZAK). Ein solches Konstrukt sei nicht neu, sagt AÜW-Geschäftsführer Michael Lucke. Doch die Geschwindigkeit, mit der solche Projekte vorangetrieben werden, habe zugenommen.

Aktuelles Beispiel ist Waltenhofen. Dort möchte der Energietechnik-Sektor der Firma Geiger mit SEA und Gemeinde eine Freiflächen-PV-Anlage errichten. Dafür soll für eine 5,3 Hektar große Fläche östlich der B19 bei Martinszell ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Ziel sei die Gründung einer GmbH, an der alle drei Parteien in etwa zu gleichen Teilen beteiligt sind, sagt Waltenhofens Bauamtsleiter Klaus Häger. „Jeder der Gesellschafter bringt Know-how und Geld mit ein.“ (Lesen Sie auch: Ein neuer Plan für die neue Kita in Hegge: Architekten-Wettbewerb startet im Herbst)

Agri-PV-Anlage scheitert in Waltenhofen am Platz

Nachgedacht habe man auch über eine Agri-PV-Anlage, auf deren Fläche eine landwirtschaftliche Nutzung möglich ist, sagt Häger. Aber für den Traktor bleibe nicht genügend Platz. Wegen eines Fehlers in der Planzeichnung während der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat das Thema zurückgestellt. Am 13. September will man dann aber über den Einstieg in die Planung entscheiden.

In Altusried haben, wie berichtet, private Investoren Interesse an Freiflächen-PV-Anlagen angemeldet. Es geht um sechs Flächen, die anhand eines Kriterienkatalogs nun bewertet werden sollen. „Im Herbst müssen wir dann schauen, mit welchen Flächen wir weitermachen“, sagt Bürgermeister Joachim Konrad. Alle Investoren seien offen dafür, mit der Gemeinde eine Partnerschaft einzugehen. „Der Vorteil ist, dass man an den Erträgen beteiligt ist“, sagt Konrad. (Lesen Sie auch: Wohnprojekt auf dem Seniorenpark-Gelände in Altusried: Wohin mit den Autos?)

AÜW-Chef Lucke: "Man braucht die Akzeptanz der Bürger"

„Die Energiewende kann keiner alleine“, sagt AÜW-Geschäftsführer Lucke. „Man braucht die Akzeptanz und Unterstützung der Bürger und Kommunen.“ Mit GmbHs oder anderen Konstrukten, an denen Bürger und/oder Gemeinden beteiligt sind, sei das gewährleistet.

Michael Lucke, Geschäftsführer Allgäuer Überlandwerk (AÜW) Bild: Ralf Lienert

Allerdings wollen die Projektpartner den Strom der geplanten Anlage in Waltenhofen ins Netz einspeisen. Bürger und Bürgerinnen können ihn also nicht direkt nutzen. Eine Bürgerbeteiligung an der Gesellschaft ist auch nicht geplant. Bei der Planung des neuen Solarparks in Wiggensbach war das ein Diskussionspunkt gewesen. Bürgermeister Thomas Eigstler argumentierte seinerzeit damit, dass bei einer Beteiligung der Gemeinde alle Bürger vom wirtschaftlichen Erfolg der Anlage profitieren – und nicht nur diejenigen, die Anteile kaufen.

Was lässt sich mit Freiflächen-PV verdienen?

Aber lassen sich mit Freiflächen-PV-Anlagen relevante Erträge erzielen? „Es ist ein solides Investment, aber man schießt damit nicht die Lichter aus“, sagt Lucke. 3,5 bis 4,5 Prozent Rendite aufs Eigenkapital seien möglich.

Für Unternehmen relevant seien die Anlagen, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Denn in der EU müssten Firmen ab einem bestimmten Umsatz ab 2026 über ihre Nachhaltigkeit Bericht erstatten, erklärt Lucke. Je grüner ein Unternehmen ist, desto bessere Konditionen bekomme es bei Finanzierungen von den Banken. Denn auch diese seien angehalten, grüne Firmen zu fördern. (Lesen Sie auch: Per Plan zu mehr Sonnenstrom: Gemeinden prüfen ihr PV-Potenzial)

Möglichkeiten der Stromvermarktung

EEG-Modell: Gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) müssen Stromproduzenten an einer Ausschreibung bei der Bundesnetzagentur teilnehmen. Dabei könne man angeben, welchen Strompreis man benötige – und erhalte den Zuschlag oder nicht, erklärt AÜW-Geschäftsführer Michael Lucke. Zwischen 6,5 und 7 Cent pro Kilowattstunde seien derzeit drin.

PPA-Modell: Ein „Power Purchase Agreement“, einen Stromabnahme-Vertrag, können Firmen mit den Anlage-Betreibern schließen. So werde der grüne Strom Teil ihrer wirtschaftlichen Bilanz, auch wenn er physisch nicht in die Firma fließt, sagt Lucke. Feneberg habe solch einen Vertrag mit dem Solarpark Wiggensbach geschlossen. „Mindestens 30 Unternehmen im Allgäu fragen danach.“