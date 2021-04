Ronja Räubertochter kann nicht auf der Freilichtbühne auftreten

Weil Amateur-Schauspieler wegen Corona derzeit nicht proben dürfen, wird es keine Aufführungen des Sommermärchens auf der Altusrieder Freilichtbühne geben.

12.04.2021 | Stand: 17:03 Uhr

Die Zweifel in Altusried wuchsen in den vergangenen Wochen, ob das Familienstück „Ronja Räubertochter“ in diesem Jahr auf der Freilichtbühne aufgeführt werden kann. Nun gibt es keine Zweifel mehr: Am Wochenende ist das „Sommermärchen“ abgesagt worden – und zwar ersatzlos. Es wird also nicht auf Sommer 2022 verschoben. Grund sind die jetzt anstehenden, dringend nötigen Proben: Sie können nicht beginnen, da Amateur-Theaterspieler sich derzeit nur nach den für Privatpersonen gültigen Corona-Regeln treffen dürfen – also praktisch gar nicht.