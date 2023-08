Freilichtbühne Altusried: Martina Schwarzmann trotzt Unwetter

Weil Regen und Gewitter drohen, zieht Musikkabarettistin Martina Schwarzmann ihr Programm auf der Altusrieder Freilichtbühne ohne Pause durch - und hat Glück.

25.08.2023 | Stand: 17:32 Uhr

Nicht wie geplant verlief am Donnerstagabend der Auftakt des Sommerfestivals auf der Allgäuer Freilichtbühne in Altusried: Weil Regen und Gewitter drohten, beschloss die bayerische Musikkabarettistin Martina Schwarzmann kurzfristig ihre Show, die um 19.30 Uhr begann, ohne Pause durchzuziehen. Eine gute Idee, denn kurz vor 21.30 Uhr war die 44-Jährige am Ende ihres Programm angelangt – und das Unwetter hatte Altusried erreicht. Zuvor hatten sich die 2900 Besucherinnen und Besuchern köstlich darüber amüsiert, wie Schwarzmann den Tücken des Alltags urkomische Seiten abgewann. Bereits im Oktober 2022 hatte die Kabarettistin mit ihrem Programm „Ganz einfach“ in der Kemptener Big Box für Lachsalven bei 3000 Fans gesorgt, und das war auch diesmal in Altusried so.

Wie das Konzert von Hubert von Goisern (Freitag) und das Egerländer Open Air (Samstag) auf der Freilichtbühne verliefen, lesen Sie demnächst hier. Der Veranstalter des Sommerfestivals, Semmel Concerts, gab bereits Konzerte für die Altusrieder Open-Air-Saison 2024 bekannt: Matthias Reim (22. August), LaBrassBanda (23. August), Dicht & Ergreifend (24. August), Peter Kraus & Band (25. August), „Gipfeltreffen“ mit Ernst Hutter und den Egerländer Musikanten sowie Sašo Avsenik und seinen Oberkrainern (31. August), Spider Murphy Gang & Münchener Freiheit (1. September). Weitere Konzerte sollen folgen. Karten gibt es bei unserer Zeitung (Telefon 0831/206 55 55, www.azshop.de), im Kartenbüro Altusried (Telefon 08373/9 22 00).