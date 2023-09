Freilichtbühne Altusried: Pop-Rock-Party mit "Revolverheld"

Party auf der Altusrieder Freilichtbühne: „Revolverheld“ lässt in Altusried das schlechte Wetter vergessen. 2500 Fans singen Hits mit und zücken ihre Handys.

28.08.2023 | Stand: 15:27 Uhr

Es gibt Tage, da will man nicht hinaus. Zu nass, zu kalt. Wenn man dann aber den Verlockungen des kuscheligen Sofas widersteht und rausgeht, stellt man oft fest: So schlimm ist es draußen nicht. Gut, wer teure Konzertkarten für ein Open-Air gekauft hat, der muss in diesen Tagen zwangsläufig seinen „inneren Schweinehund“ bekämpfen, sich warm anziehen, die Regenjacke ins Auto werfen und sich zähneknirschend aufmachen. Beispielsweise nach Altusried, zum Sommerfestival der Freilichtbühne. Am Sonntagabend trat dort die deutsche Pop-Rock-Band Revolverheld auf – und schaffte es, dass 2500 Fans das nass-kalte Wetter im Nu vergaßen.

