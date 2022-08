Freilichtbühne Altusried: Power-Party mit "The BossHoss" “

Sommerfestival: Die Cowboy-Rocker von „The BossHoss“ bringen auf der Altusrieder Freilichtbühne 3000 Fans zum Tanzen. Alec Völkel sucht das Bad in der Menge.

29.08.2022 | Stand: 17:51 Uhr

Der Mann mit der Sonnenbrille kann einfach nicht stillhalten: Alec Völkel reißt akrobatisch den Mikroständer in die Höhe, tänzelt in wilden Moves über die Bühne. Selbst wenn der vollbärtige Sänger mit den bunt tätowierten Armen auf einem Barhocker sitzt, ist er in Bewegung, rutscht hin und her, reißt theatralisch die Arme hoch, animiert das Publikum zum Mitmachen und Tanzen, und das lässt sich nicht lange bitten. Ein Cowboy-Hut wie ihn einige seiner Mitstreiter von „The BossHoss“ tragen, würde bei diesem Bewegungsdrang nur stören, würde in kürzester Zeit den Abflug machen. Und auch die Sonnenbrille bleibt nicht lange. Wild ist die Party von „The BossHoss“, auf der Altusrieder Freilichtbühne. Und die 3000 Gäste sind aus dem Häuschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.