Die Altusrieder Theaterspieler stürzen sich 2025 in den Freiheitskampf

Die Altusrieder bringen im Sommer 2025 den Allgäuer Bauernkrieg auf die Freilichtbühne. Das Wort "Krieg" wird im Stücktitel allerdings wohl nicht auftauchen.

14.02.2023 | Stand: 12:40 Uhr

Beim nächsten großen Freilichtspiel im Sommer 2025 wollen die Altusrieder den Bauernkrieg im Allgäu auf ihre Open-Air-Bühne bringen. Dies haben die Schauspielerinnen und Schauspieler des Oberallgäuer Dorfes bei einem Treffen beschlossen. Die Präferenz für das Freiheitskampf der Bauern und anderer einfacher Leute im 16. Jahrhundert hatte sich abgezeichnet, da sich das historische Großereignis 2025 zum 500. Mal jährt. Wie das Stück letztendlich heißen wird, ist noch offen; Regisseur und Autor des Textes stehen dagegen fest.

Inszenieren wird den Freiheitskampf und dessen blutige Niederschlagung der Schauspieler, Regisseur und Musiker Sebastian Schwab. Der 45-Jährige stammt aus Altusried und lebt in Stuttgart. „Er spricht unsere Sprache, er hat Lust, und er brennt für Altusried“, begründete Freilichtspiel-Geschäftsführer Sebastian Heerwart die Wahl und erhielt dafür viel Applaus. Schwab war beim Vorjahres-Stück „Wir Räuber“ kurzfristig als Schauspieler eingesprungen, weil sich der Schiller-Darsteller vor der Premiere verletzt hatte.

Allgäuer Bauernkrieg war schon mehrfach Thema auf der Altusrieder Freilichtbühne

Obwohl die Altusrieder den Bauernkrieg bereits 1986 und 1999 aufführten und es deshalb einen Text gibt, beauftragten sie den Stuttgarter Autor Christian Schönfelder, eine komplett neue, zeitgemäße Fassung zu schreiben, die das heutige Publikum ansprechen und berühren soll. Der 55-Jährige hat sich bereits intensiv in das Thema eingearbeitet und nannte bei der Spielerversammlung die wichtigsten Fakten des Freiheitskampfes im Jahr 1525. An ihm hätten sich nicht nur Bauern, sondern auch Handwerker und Kaufleute beteiligt. Schönfelder bezeichnet den Aufstand, den der Schwäbische Bund unter Führung von Georg Truchsess von Waldburg („Bauernjörg“) am Ende blutig und gnadenlos niederschlug, als „Revolte des gemeinen Menschen“. Schönfelder möchte das Stück nicht "Bauernkrieg" nennen. Es gebe Bedenken angesichts des Ukrainekrieges.

Auf der Altusrieder Freilichtbühne ist 2025 der Allgäuer Bauernkrieg zu sehen. Hier ein Bild vom letztjährigen Sommer. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Als vorläufigen Arbeitstitel schlug er „Freiheit!“ vor. „Denn darum ging es 1525.“ Die zwölf Artikel, das ein Bauernparlament 1525 in Memmingen, also 20 Kilometer von Altusried entfernt, formulierte, nennt Schönfelder einen „Meilenstein für die Menschheitsentwicklung“. Dann warb er nochmals für das Thema: „Das alles hat hier stattgefunden“, sagte Schönfeldcer. „Ihr würdet eure Geschichte spielen.“

Bevor er mit dem Schreiben des Theatertextes beginnt, wird es aber – und das ist neu – einen Prozess geben, bei dem die Altusrieder ihre Sicht auf die historischen Ereignisse einbringen können. Schon im Mai ist ein „Kick-off-Termin“ geplant, erläuterte die künstlerische Leiterin der Freilichtspiele, Johanna Klüpfel. Danach sollen die Theaterleute in Workshops Fragen, Anregungen Gedanken und Wünsche einbringen und diskutieren. „Wir möchten, dass ihr euch gemeinsam mit uns auf den Weg macht“, sagte sie.

Eingebettet ist das Bauernkriegs-Stück auf der Altusrieder Freilichtbühne in ein vielfältiges, grenzüberschreitendes Programm.