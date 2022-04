Altusried diskutiert über ein Museum für die Freilichtspiele

Lockt ein Museum für die Freilichtspiele in Altusried Menschen in den Ort? Diese Frage diskutiert der Gemeinderat. Platz wäre vorhanden.

14.04.2022 | Stand: 06:44 Uhr

Die Bauarbeiten zur neuen Seniorenwohnanlage Postresidenz in Altusried haben jüngst begonnen. Bald, im Juli, soll auch der Neubau des Rathauses starten. Steht das Gebäude bezugsbereit da – voraussichtlich im Juni 2024 – wird sich das jetzige Rathaus leeren. Das Gebäude soll der Nahversorgung, Vereinen und als Gemeindebücherei dienen. So weit, so gut. Ein Stockwerk ist dann aber noch zu füllen. Bloß mit was?

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.