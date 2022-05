So sieht der Trailer zum Freilichtspiel 2022 "Schiller und der bayerische Hiasl: Wir Räuber" aus

Im Juni feiert das Freilichtspiel "Schiller und der bayerische Hiasl: Wir Räuber" auf der Altusrieder Freilichtbühne Premiere. Den Trailer gibt's schon jetzt.

27.05.2022 | Stand: 11:26 Uhr

Am 18. Juni feiert das Allgäuer Freilichtspiel 2022 "Schiller und der bayerische Hiasl: Wir Räuber" auf der Freilichtbühne Altusried Premiere. In dem Stück werden die Lebenswege des Wildererhauptmanns Hiasl und des Dichterfürsten Schiller miteinander verkünpft. Das Stück hat Kluftinger-Co-Autor Volker Klüpfel geschrieben.

Allgäuer Freilichtspiel 2022: Trailer zu "Schiller und der bayerische Hiasl: Wir Räuber"

Welcher Teufel hat Friedrich Schiller geritten, als er "Die Räuber" schrieb, dieses genialische Debüt über Liebe, Verrat, Intrige und Tod? Manche sagen: Er hatte ein Vorbild in Matthäus Klostermair, genannt "Der Bayerische Hiasl". Sicher wussten die beiden voneinander. Aber was wäre, wenn sie sich wirklich getroffen hätten? Abenteuer erlebt hätten, Freunde geworden wären? Würde das nicht vieles erklären, was in den "Räubern" passiert?

All diese Fragen werden im Freilichtspiel 2022 beantwortet. Einen ersten Vorgeschmack auf das Stück liefert der Trailer, der am Donnerstag, 26. Mai, veröffentlicht wurde:

(Lesen Sie auch: Freilichtspiele Altusried: Hauptdarsteller fällt wegen Verletzung aus)

Auf der Website der Freilichtbühne Altusried gibt es Einblicke hinter die Kulissen - die Darstellerinnen und Darseller beim Kampftraining oder Regisseurin Jana Vetten bei ihrer Arbeit. Von 18. Juni bis 21. August wird das Stück mehrmals auf der Freilichtbühne Altusried zu sehen sein.

