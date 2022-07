Freiluft-Gottesdienste in Kempten und im Oberallgäu gut besucht

Trotz Regen finden bis zu 150 Gläubige zusammen. Pfarrer spricht von "Gemeinschaftsgefühl". Zuhause-Gebliebene beteiligen sich am „Stille-Nacht-Flashmob“.

15.07.2022 | Stand: 11:08 Uhr

Es war eine Zitterpartie: Können die Gottesdienste an Weihnachten nun stattfinden oder nicht? Noch bis kurz vor den Feiertagen mussten die Pfarrgemeinden und Gläubigen in Kempten und im Oberallgäu mit Verschärfungen der Corona-Beschränkungen rechnen. Doch schlussendlich fanden die Menschen auf dem St.-Mang-Platz in Kempten oder auf dem Sportplatz in Dietmannsried zusammen – trotz anhaltenden Regens. Wer sich nicht vorab angemeldet hatte, konnte sich am „Zuhause-Flashmob“ beteiligen und an Heiligabend um 21 Uhr am Fenster „Stille Nacht“ singen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.