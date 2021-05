Freiluft-Konzerte in Kempten: Live – draußen und auch im Netz

Die Konzerte des APC-Sommers und des Kultursommers im Residenzhof werden gestreamt. Kleinkunstverein Klecks setzt auf positive Erfahrungen beim Jazzfrühling.

29.05.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Der Achterbahnfahrt bei den Infektionszahlen zum Trotz sollen in drei Wochen Musikfans wieder live auf ihre Kosten kommen: Den Auftakt macht am 17. Juni der APC-Sommer mit fünf Konzerten. Und ab 26. Juni steigt im Innenhof der Residenz der Kultursommer: Bis 24. Juli finden dort immer samstags Auftritte regionaler Künstlerinnen und Künstler statt. Bei beiden Reihen, die vom Kulturamt der Stadt und dem Kleinkunstverein Klecks organisiert werden, gibt es zudem die Möglichkeit, die Auftritte via Live-Stream zuhause an Fernseher oder PC oder übers Smartphone zu verfolgen.