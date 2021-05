Freimaurer im Visier von Corona-Hetzern

In der Kemptener Loge "Zum Hohen Licht" sind die Mitglieder alarmiert wegen Anfeindungen durch Verschwörungstheoretiker. Das ist nicht neu in ihrer Geschichte.

03.05.2021 | Stand: 18:25 Uhr

In ihrer über 300-jährigen Geschichte haben Freimaurer viele Anfeindungen erlebt. Verschwörungstheoretiker stilisieren sie nun auch in Corona-Zeiten zu geheimnisumwitterten Drahtziehern im Umfeld von dunklen Mächten. Und das hat Folgen: In Hannover flogen Steine gegen ein Logen-Gebäude, in Regensburg wurden Mitglieder ausgespäht, in Paris zerschlugen Demonstranten einen Tempelraum, im kanadischen Vancouver brannten drei Treffpunkte. In der Kemptener Loge „Zum Hohen Licht“ beobachten die Mitglieder das mit zunehmender Sorge.