Fridolin Rusch aus Kempten: Geigenbauer mit Leib und Seele

Fridolin Rusch studierte erst Genetik, dann aber fand er seine wahre Berufung als Geigenbauer. Lob erhielt er auch vom legendären Stargeiger Yehudi Menuhin.

12.02.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Mitten im Zentrum von Kempten hat Instrumentenbauer Fridolin Rusch eine Werkstatt gefunden, als er vor fast acht Jahren von Memmingen in die Allgäu-Metropole zog. Von seinem Arbeitsplatz aus überblickt er den Hildegardplatz und schaut direkt auf die St.-Lorenz-Kirche.

Gleich dahinter liegt der Raum fürs Grobe. An einer kleinen, höhenverstellbaren Werkbank bearbeitet der Geigenbaumeister mit einem Hobel den Boden für eine Bratsche. Das Ahornholz hat schon die typische Violinform des Saiteninstruments. Es muss aber noch viel dünner werden, erklärt der 66-Jährige. Unter wuchtigen und raschen Bewegungen fliegen Späne nach allen Seiten weg.

Blick auf den Arbeitstisch von Geigenbauer Fridolin Rusch: ein Geigen-Hals in den Stadien vom Holzklotz bis zur fertiggeschnitzten Schnecke. Bild: Harald Holstein

Seit 1983 baut Fridolin Rusch Saiteninstrumente, vornehmlich Geigen, aber auch Bratschen und Celli. Sogar einen Kontrabass hat er einmal für einen Freund gefertigt. Zunächst studierte der Oberbayer aus Lenggries allerdings Genetik. Gegen Ende des Studiums kamen ihm Zweifel, ob das akademische Umfeld das Richtige für ihn ist. „Die Umgangsart war mir fremd, nicht der Menschenschlag“, erzählt er. „Von Jugend an war mir die Idee eines ganzheitlichen Lebens wichtig. Leben und arbeiten soll kein Widerspruch sein.“

Fridolin Rusch: „Ich habe mein eigenes Klangideal, das zu mir und meiner Arbeitsweise passt.“

So griff er den Beruf auf, den schon sein Vater als Autodidakt begonnen hatte. Bei dieser Arbeit könne er sehen, was er herstelle. Auch habe er keine festgelegten Arbeitsstunden, und seine Geschäftszeiten nach Vereinbarung hätten sich bewährt. Früher hatte er die Werkstatt noch im Haus und war froh, dass die Kinder mitkriegten, was er beruflich so machte. Er genießt seine Freiheit und Unabhängigkeit. Auch bei den Klangvorstellungen für seine Instrumente nimmt er sich die Freiheit, bei dem zu bleiben, was ihm gefällt. „Ich habe mein eigenes Klangideal, das zu mir und meiner Arbeitsweise passt.“ Bestätigung für seine Instrumente fand er bei hochkarätigen Geigern. Auch Yehudi Menuhin habe er einmal eine Geige gezeigt. Der habe sie als sehr gut beurteilt, sagt Rusch in aller Bescheidenheit und ohne einen Hauch von Eitelkeit. Letztendlich mache für ihn sowieso der Geiger den Ton und nicht das Instrument. „Das Streichinstrument nimmt den Klang ab, den der Spieler hineinsteckt.“

Geigenbauer Fridolin Rusch vermisst die Decke eines Cellos. Bild: Harald Holstein

Fridolin Rusch macht nicht nur Geigen für Erwachsene und Kinder nach den Erfordernissen moderner Spielweise. Er versteht es auch, Geigen in barocker Manier anzufertigen. Seit Anfang der 80er Jahre, als die historisch informierte Aufführungspraxis noch belächelt wurde, stellt er Instrumente her, die sich an der barocken Bauweise orientieren. Vor einigen Jahrhunderten war beim Cello die Halsstellung des Griffbretts anders, und der sogenannte Bassbalken, der innen unter der Bassseite die tiefen Töne verstärkt, war früher wesentlich zierlicher. So baut er Instrumente, die besonders geeignet sind für die schnellen und kurzen Tonfolgen des Barock. Inzwischen hat Rusch, der früher vier bis fünf Mitarbeiter hatte, über 1000 Instrumente selbst gebaut. Ein Rekord, den nur noch ein Familienbetrieb im Badischen übertreffe, sagt er. Er liebe seinen Beruf sehr, und bis heute reue es ihn nicht, Geigenbauer und nicht Gentechniker geworden zu sein.

