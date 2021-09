Zum Schulstart sollten alle Klassenzimmer der unteren Jahrgangsstufen mit Filteranlagen ausgestattet sein. An wenigen Ecken hakt es. Die Gründe für Verzögerungen.

Wenn am 14. September die Kemptener Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht dürfen, soll für die meisten die Frage nach gereinigter Atemluft geklärt sein. Das Programm für mobile Filteranlagen hat die Stadt aufgestockt. Nur an wenigen Schulen komme es wegen Lieferengpässen zu gewissen Verzögerungen.