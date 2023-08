Das sind die Frisuren- und Huttrends für die Allgäuer Festwoche

Wer sich für die Festwoche schick macht, greift zu Dirndl und Lederhose. Doch was ist in Sachen Haare angesagt? Marita Prestel kennt die schnellste Lösung.

11.08.2023 | Stand: 07:49 Uhr

Die Vorbereitungen für die Allgäuer Festwoche sind nahezu abgeschlossen. Doch bei vielen Besucherinnen und Besuchern geht es jetzt erst los: Geht das Dirndl zu, ist die Lederhose in Schuss? Und beim Blick in den Spiegel stellt sich die Frage: Was mache ich eigentlich mit meinen Haaren? Eine Modistin und zwei Friseurinnen geben Tipps.

Wenn es nach Marita Prestel geht, lautet das Motto: „Hut auf, gut drauf.“ Die Kemptener Modistin war von 2012 bis 2014 Deutsche Hutkönigin. Kundinnen tragen ihre Hüte zu besonderen Anlässen, sie seien ein Alleinstellungsmerkmal. „Der Hut ist das Erste, das auffällt.“ Die Einzelstücke dienen als Schmuck oder als Schutz vor Regen und Sonne.

Alte Formen aus den 30er Jahren sind wieder Trend

Die Modistin stellt fest, dass immer mehr Hut getragen wird. Individuelles, etwas das nicht jeder hat, sei gefragt. „Uralte Formen aus den 30er Jahren sind wieder angesagt“, sagt Prestel. Das Modell „Sechserhut“ sei zur Tracht sehr gefragt. Der Name kommt daher, dass im Hutinneren eine sechs zu erkennen ist. Welcher Hut jemandem steht, hänge vom Typ ab, da gebe es keine Regeln.

Fingerfertige Besucherinnen und Besucher, die selbst eine Frisur zur Tracht kreieren wollen, benötigen dafür eine gute Basis, rät Regine Volkelt, Friseurin in Blaichach. „Die Haare sollten bereits am Tag vorher gewaschen werden, dann sind sie griffiger“, sagt die Obermeisterin der Friseurinnung Oberallgäu. Ansatzschaum oder Volumenspray sollten noch ins feuchte Haar gegeben werden, anschließend gegen den Wuchs föhnen. Außerdem könne mit dem Lockenstab oder -wicklern zusätzlich Volumen im Ansatz geschaffen werden.

Diese Tipps haben Friseurinnen für lange und kurze Haare

Mit kurzen Haaren, wie einem Pixie Schnitt, also einer Kurzhaarfrisur, empfiehlt die Friseurin die Haare mit dem Glätteisen zu locken, dazu ein Haarband oder Haarreif. „Man muss mit Accessoires arbeiten“, sagt Volkelt.

Locker und verspielt sollen die Frisuren für die Festwoche sein, sagt Nuriye Cirak, Geschäftsführerin von „Haargenau“ in Kempten. Für lange Haare und heißes Wetter rät sie, zwei Haarsträhnen zusammenzuzwirbeln oder zu flechten und am Hinterkopf zu befestigen. Dann alle übrigen Haare zu einem Dutt oder Zopf zusammenfassen.

Locker und verspielt sollen die Frisuren sein. Bild: Mareike König (Symbolbild)

So pflegen auch Männer ihre Locken richtig

Der Dutt, ob oben oder unten getragen, kommt auch als Festwochenfrisur bei langem Männerhaar in Frage. Außerdem: „Männer mit Locken sollen diese auch zeigen“, sagt Cirak. Sie benötigen viel Feuchtigkeit, gekämmt wird zudem nur in nassem Zustand. „Früher waren Frisuren sehr wichtig.“ Viele Kundinnen seien wegen der Festwoche extra in den Salon gekommen. Auch in Blaichach stellt Volkelt fest, dass dieser Trend abnimmt: „Die Ideen holen sich Kundinnen mittlerweile eher in den Sozialen Medien.“