Früherkennung rettet Leben: Klinikverbund Allgäu startet Sepsis-Kampagne

Bei der Kampagne, die der Klinikverbund Allgäu initiiert hat, erhalten Mitarbeitende Schulungen. Das soll helfen, die Infektion effektiv behandeln zu können.

11.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Möglicherweise lebensbedrohliche Infektionen frühzeitig erkennen, adäquat einschätzen und vor allem effektiv behandeln: Darum geht es bei einer Info-Kampagne, die der Klinikverbund Allgäu anlässlich des Welt-Sepsis-Tages am Dienstag, 13. September, startet. 50 Millionen Menschen weltweit seien jährlich betroffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit der Initiative will der Klinikverbund seine Mitarbeitenden einmal mehr für die Gefahren sensibilisieren und sie im Umgang mit der Infektion schulen.

„Wir wollen die Versorgung unserer Patienten weiter verbessern und vor allem schwere Verläufe reduzieren. Denn eine solche Infektion tritt häufiger auf als zum Beispiel Herzinfarkte und Schlaganfälle und sie kann wirklich jeden treffen“, erklärt dazu PD Dr. Florian Wagner. Er ist Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin an den Kliniken Kempten und Immenstadt.

PD Dr. Florian Wagner Bild: Katrin Rohde/Klinikverbund Allgäu

Schulungskonzept für alle Standorte im Klinikverbund Allgäu

Unter der Leitung des Chefarztes Dr. Matthias Sauter, ärztlicher Leiter der standortübergreifenden Abteilung Hygiene und Infektiologie im Klinikverbund Allgäu, wurden in den vergangenen Monaten in einem interdisziplinären Team ein Schulungskonzept sowie diverse Informationsmaterialien rund um das Thema Sepsis erarbeitet. Ziel sei es, den Mitarbeitenden im ärztlichen und pflegerischen Bereich an allen sechs Standorten des Klinikverbunds Hilfestellungen an die Hand zu geben.

Dr. Matthias Sauter Bild: Katrin Rohde/Klinikverbund Allgäu

„Eine Sepsis ist ein Notfall", betont Sauter. Oft werde die Erkrankung mit einer Blutvergiftung verwechselt.

Sepsis: Wenn der Organismus sich selbst angreift

Eine Sepsis entsteht dann, wenn der Organismus auf eine Infektion – ausgelöst durch Bakterien, Viren oder Pilze – körpereigenes Gewebe und Organe angreift. Wird das Problem zu spät erkannt und behandelt, können ein sogenannter septischer Schock, Multiorganversagen und schließlich auch der Tod die Folge sein.

