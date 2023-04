Frühjahrskonzert: Musikkapelle Durach im Reich der Superhelden

Frühjahrskonzert: Die Musikkapelle Durach serviert unter Leitung von Andreas Seger in der Mehrzweckhalle Filmmusik-Hits und schwungvolle Lieder.

20.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Mit heiteren und schwungvollen Klängen begann die Musikkapelle Durach unter der Leitung von Andreas Seger ihr Frühjahrskonzert in der Mehrzweckhalle. In der Konzertouvertüre „Where Eagles soar“ von Steve Reineke geht es um das Potenzial und die Kraft, die in Menschen stecken kann. Die Talente sollen am besten so eingesetzt werden, dass das Leben der Mitmenschen verschönert wird, erklärte Veronika Wagner, die gekonnt durchs Programm führte.

Dazu passte das nächste Stück, „A world of harmony“ von Jean-Pierre Haeck. In dem Marsch „Bereit. Stark. Schnell.“ stehen Mut und Wille, einmal Neues auszuprobieren, im Mittelpunkt. Das Arrangement stammt von Thomas Trachsel, der zu den wichtigsten Komponisten für sinfonische Blasmusik gehört.

Nach der Pause konnten die 270 Zuhörerinnen und Zuhörer bei verschiedenen Filmmusik-Stücken ihrer Fantasie freien Lauf lassen. So konnten sie in dem Soundtrack-Medley „Avengers“ von Alan Silvestri, in die Welt der Superhelden eintauchen, die mit verschiedenen Kräften gegen das Böse kämpfen. Um Imagination, also Einbildung und Fantasie, ging es in den Stücken „Imagasy“ von Thiemo Kraas und „Spirit“. Beide Werke verlangten den Musikerinnen und Musikern viel Einfühlungsvermögen ab. Mit dem letzten Stück „21st century breakdown“ (arrangiert von Justin Williams), rockte die Kapelle die Bühne. Das Publikum zeigte sich begeistert und erklatschte sich noch zwei Zugaben.

Souverän war der Auftritt der Jugendkapelle, die unter dem Dirigat von Rebecca Steidle den Auftakt des Frühjahrskonzerts gestaltet hatte.